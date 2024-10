Está Siddhartha listo para la Arena MTY

Tenía por costumbre aislarse, convertirse en un ermitaño, se alejaba del ruido y el movimiento, así concebía Siddhartha sus producciones musicales. Pero desde que unió su vida a la de Mariand Castrejón Castañeda, la youtuber mejor conocida como Yuya, y que además lo convirtió en papá de su hijo Mar, hace tres años, el cantautor tapatío derrama miel.

Por primera vez, Jorge Siddhartha González Ibarra trabajó un material de seis temas que tituló Miel de Azar, desde casa, en medio de lo que dice fue un caos, en la intimidad que comparte con su mujer y su hijo, y el cual presentará mañana desde la Arena Monterrey.

"Casi siempre tomo mis espacios para componer, producir y tocar. Me gusta hacerlo así", comentó el ex baterista de la banda Zoé, que en 2009 lanzó su proyecto solista de rock alternativo.

"Creo que me ha generado cierta dinámica y ciertos resultados al sentarme a hacer un álbum. Cambié la forma de hacer las cosas, antes me aislaba para componer, en alguna ocasión me fui durante dos meses a componer un álbum desde una cabaña, yo solo, sin contacto con ninguna otra persona".

Su forma de trabajar ahora, agregó, es desde un entorno más familiar, cerca de su mujer, a quien se refiere como "mi chica" y de su hijo.

"Nos armamos un estudio en un sitio donde podamos estar todos, en un ambiente muy relajado y amoroso. Con un poquito más de caos, pero un caos del bueno. Antes me aislaba para componer", recordó.

También cambió, por supuesto, su forma de percibir la vida. Ya no es la misma persona que era antes de formar su familia, antes de convertirse en papá.

"Todo eso al final se ve reflejado en un resultado que seguramente también tendrá algo que ver con la música y la lírica que hago.

Miel de Azar es mi primer álbum en el que estoy bajo este entorno. Estoy súper contento con lo que hago y hago la música que me gusta", señaló el músico tapatío. Miel de Azar incluye los temas "Como Queremos", "Diamantes", "Aurora", "Día Tras Día", "Acapulco" y "Nada por Hecho".

Siddhartha presentará mañana su Miel de Azar Tour desde la Arena Monterrey, el lugar más grande en el que ha tocado en la Ciudad.

"Estaré dando un show que está a la altura de cualquier show internacional que visite nuestro País. Trabajamos muchísimo en la producción, no es por nada, pero vale la pena asistir. Nos preparamos muchísimo musicalmente para esta gira", aseguró el cantante.