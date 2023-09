Shakira se luce con sus hijos y Piqué con Clara Chía en Croacia

CIUDAD DE MÉXICO

Mientras Shakira sigue triunfando y recibiendo reconocimientos por sus logros en la industria musical, su ex disfruta de su amor con Clara Chía, su novia de 24 años por quien Piqué decidió terminar su relación con la colombiana, con quien llevaba 11 años y dos hijos en común.

Los menores han sido captados muy sonrientes junto a su amorosa madre, quien enterneció a sus seguidores con el estreno hace tres meses "Acróstico", tema dedicado a sus dos retoños, quienes aparecen en el video que suma más de 240 millones de vistas en YouTube.

Shakira y Piqué retoman sus vidas

Shakira llegó acompañada a los MTV Video Music Awards de sus dos niños, Milan y Sasha, quienes lucieron el mismo look que combinaba con el de su orgullosa madre, quien posó con ellos en la alfombra roja para después celebrar el triunfo de la noche, donde se llevó el premio más prestigioso, el "Video Vanguard", que reconoce las innovaciones en las grabaciones audiovisuales de la industria.

Ya sobre el escenario, la intérprete colombiana, de 46 años, acaparó la atención con sus característicos golpes de cadera y un popurrí bilingüe que incluía "She Wolf", "Te Felicito", "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever" y "Hips Don't Lie".

Ataviada con un brillante conjunto nude, la artista terminó su actuación haciendo surf sobre una plataforma que la elevó por encima de una multitud de fans y compañeros: "Gracias MTV. Gracias por ser una parte tan importante de mi carrera desde que solo tenía 18 años", dijo emocionada.

A la par de este momento, los sitios con noticia del corazón mostraron fotografías de Piqué y su novia Clara Chía mientras paseaban en un lujoso yate en Croacia, ella luciendo su figura en bikini, mientras que el exjugador del Barcelona atento a que su amada estuviera cómoda durante el paseo; los besos y los apapachos entre ellos no podían faltar, así lo revelan las fotos, en las que lucen más enamorados que nunca.