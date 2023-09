Carlos Rotondi, "dolido" por la ausencia de Ricardo Ferretti

A pesar de eso, algunos jugadores extrañan la presencia del brasileño y uno de ellos es Carlos Rotondi, quien se dice "dolido y triste" luego que se fuera del equipo.

En conferencia de prensa, el medio ofensivo celeste, aseguró que entre el esquema táctico de Joaquín Moreno y Ricardo Ferretti no hay mucha diferencia, quizá ser más contundentes en el momento de definición fue el gran detalle.

"Cada entrenador tiene su forma, su idea. Con Joaquín (Moreno) tratamos de tener más la posesión. Lo que está pasando es que estamos siendo más contundentes, con el Tuca (Ferretti) nos faltó eso, es un gran entrenador una gran persona. Creo que nos faltó ser efectivos para que no se fuera. Personalmente me dolió, no es lindo cuando se va un entrenador y con el que agarraste confianza, pero esta vez estamos siendo más efectivos".