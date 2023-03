¡Muy grosera! con la prensa

Para nadie es una sorpresa que el 2022 fue uno de los años más complicados para la famosa, debido a que atravesó diversos episodios de ansiedad que la llevaron a alejarse de los escenarios, decisión que fue mu y aplaudida tanto por sus fans como por la opinión pública, debido a que Danna se convirtió en ejemplo para aquellas personas que viven esta misma condición mental.

Y aunque mucho se le ha aplaudido por priorizar su salud mental por encima de compromisos laborales, en esta ocasión dos de los conductores del matutino de TV Azteca externaron su inconformidad ante la forma en que se conduzco a los medios de comunicación que la esperaba en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México.

Cuando los micrófonos y las cámaras estuvieron a pocos centímetros de Danna, la desesperación y nerviosismo de la cantante de 27 años se hicieron evidentes, pues hizo una petición a todas las personas que la rodeaban:

"Hey, no se peleen, hey, hey hey... voy a terminar acá para que podamos salir y nadie se pelee", expuso.

Además, la cantante mexicana indicó a las y los reporteros que en la vida no todo era "el chisme", por lo que les pedía que se acercasen con paciencia, pues ella tenía la disposición de hablar con la prensa, cuando esta se dirigiera a ella con las preguntas correctas, pues hay veces que le dan prioridad a temas que no tienen que ver con su carrera artística.

"Dejar de incomodar también a nosotros como artistas y tratar de evitar este chacaleo, la vida no es un chisme y hay que respetar también a los seres humanos que somos, así como nosotros les gusta respetarlos a ustedes y darles el tiempo con las preguntas correctas", precisó.

De hecho, la interprete confió que, a pesar de que la situación de encontrarse con la prensa puede llegar a causarle ansiedad, la cual padece desde hace un tiempo, siempre se acerca con gusto a responder los cuestionamientos que se le hacen, pues comprende que, así como ella, los medios de comunicación están haciendo su trabajo.

Danna Paola sonrió al final de la entrevista, quedando sin ninguna diferencia con las y los presentes, y aunque Horacio Villalobos reconoció que, a leguas, se veía que la cantante había hecho un gran esfuerzo para contestar a las preguntas, Ricardo Casares destacó que la forma en que reaccionó no fue la correcta, aunque tomó en cuenta que comprendía que la ansiedad pudo llevarla a actuar como lo hizo.

Por su parte, la periodista mexicana fue muy clara al destacar que así como la prensa debe comprender que ella vive un proceso, la compositora debería tener en cuenta que también la prensa vive situaciones que puede no reflejar mientras está trabajando.

En redes sociales, los asistentes del concierto aseguraron que la intérprete siguió actuando sin dejar de mirar el suelo o el techo, evitando cualquier interacción con el público.

A ver, coincido en que hizo un esfuerzo pero que no se le olvide que la gente que la estaba entrevistando estaba ahí trabajando, que también son profesionales y que también pueden estar enfrentado sus propias batallas, eso de: ´-hey, hey, hey´, no, espérame, no somos animales", Flor Rubio, Conductora