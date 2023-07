Consuelo Duval se renueva en el sitcom con "C.H.U.E.C.O"

La actriz mexicana ha participado durante su carrera en distintas producciones donde la reacción del público es parte del espectáculo. Una de las más importantes fue "La Famia P. Luche", donde las risas incentivan la comedia.

"El sitcom tiene una estructura que es igual en todos lados. Es este rollo de estar en contacto con el público, de esperar el aplauso, esperar la risa, de darle tiempo al espectador para que lo disfrute y que no vaya tan apresurado, es muy musical, muy bonito, con mucho ritmo y eso hace que todos seamos partícipes", explica la actriz en entrevista.

Pero la aventura se volvió complicada cuando le contaron los detalles de su personaje: tendría que cocinar e interactuar con un chimpancé. Entonces supo que sería más difícil y distinto a todo lo que había hecho antes.

Como Federica P. Luche da vida a una mujer que no está interesada en las labores del hogar, pero como Amanda en la nueva serie "C.H.U.E.C.O" es un ama de llaves experta en cocina que demuestra su amor con su sazón.

"Yo no sé cocinar absolutamente nada, a mí se me quema el agua", dice entre risas. "Pero en todo lo demás me identifico mucho con ella porque las dos somos muy maternales, muy apapachonas, pilar de casa", señala.