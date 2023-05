Bad Bunny con atrevido look

Bad Bunny lo hizo de nuevo. El cantante puertorriqueño se ha convertido en el centro de atención, no sólo por su música y sus inesperadas travesuras, sino también por su peculiar estilo al vestir. En esta ocasión, el intérprete de "Titi me preguntó" lució controversial atuendo.

Durante un evento previo al Gran Premio de Fórmula 1 en Montecarlo, Mónaco, el famoso llegó arrasando. ¿Qué llevaba puesto?, nada más y nada menos que un top transparente estampado que simulaba tener un bikini abajo.

SIMILAR A KENDALL

Además, Bunny fusionó su cabello rizado con la colorida camiseta de manga corta y unos pantalones grises de estilo vintage. Asimismo, traía como accesorio unos lentes de sol de Gucci con apreciaciones naranjas.

De acuerdo con "People en Español", Kendall Jenner, la empresaria con la que se le ha vinculado amorosamente en los últimos meses, también ha utilizado prendas parecidas.

En noviembre de 2021 se llevó a cabo un exclusivo cóctel en Los Ángeles bajo el prestigioso nombre de la marca Jean Paul Gaultier, y fue en este evento donde Jenner portó el destacado vestuario.

Ella lució un vestido de malla pegado al cuerpo, de la colección de la lujosa casa francesa, de acuerdo con "People en español".

SIEMPRE A LA MODA

Por su parte, otro de los atuendos de Bunny, que también fue muy comentado en años pasados, fue el que utilizó para la Met Gala 2022.

La llegada de Bad Bunny al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fue una de las grandes sorpresas de la noche, pues no se tenía contemplada la asistencia del boricua que arribó poco antes de que el paso de celebridades por la pink carpet finalizara.

Recordemos que el tema central en aquella ocasión fue Gilded Glamour, "In America: An Anthology of Fashion", o un repaso por la historia de la moda norteamericana, temática que da continuación a la exposición anual que el Instituto del Vestido realiza, la cual es beneficiada por las donaciones que el Costume Institute Gala recauda durante la noche más glamurosa del año.

SOFISTICADO

El conejito malo arribó con un llamativo look firmado por Burberry, casa de moda que hizo una sutil referencia a la gabardina, que a lo largo de los años prevalece como una de las prendas más ovacionadas de la marca.

La inspiración de Benito Martínez y su equipo de estilistas para la MET Gala 2022 se basó en la elegancia y sofisticación en la ropa para caballero que predominaba durante finales de 1890 y principios de 1900, donde la etiqueta era requisito indispensable para cualquier ocasión.

JUNTO A CHECO PÉREZ

Durante un evento previo al Gran Premio de Fórmula 1 en Montecarlo, Mónaco, Bad Bunny arrasó con un top transparente estampado que simulaba tener un bikini abajo y ahí saludó al piloto mexicano Checo Pérez, con quien también se fotografió.