Elige película o serie

THE OTHER BLACK GIRL´

"La Otra Chica Negra" es un drama con toques de comedia y algo de suspenso basada en la novela de Zakiya Dalila Harris, que desarrolló la serie junto a la actriz y productora, Rashida Jones.

Cuenta la historia de Nella Rogers, la única mujer afroamericana que trabaja en una compañía editorial y que piensa que todo cambiará, cuando otra chica como ella llega a trabajar ahí.

El problema es que la enigmática Hazel-May McCall esconde un secreto y aunque en momentos parece que quiere perjudicar a Nella, forma un lazo muy peculiar de apoyo.

Por sus enredos y su capítulos de corta duración, "La Otra Chica Negra" funciona perfecto para hacer maratón.

´LANG LANG PLAYS DISNEY´

El artista chino Lang Lang es uno de los pianistas más reconocidos a nivel mundial, y el año pasado grabó un álbum con música de los filmes de Disney.

Lang Lang interpreta a Disney es un concierto grabado en el Royal Albert Hall de Londres, donde interpreta diez de esos clásicos, intercalado con entrevistas y un poco de su historia cuando era niño en China.

Desde el arranque con el tema "Beauty and the Beast" hasta su maravilloso cierre con "Let it Go", de Frozen, el especial resulta mágico.

Lang comparte sus memorias de la infancia sobre cómo cambia la vida al ser padre y enseña su trabajo en las escuelas.

´CASSANDRO´

"Cassandro" es un biopic sobre la vida del luchador originario de El Paso, Saúl Armendáriz, que creó a su personaje exótico.

Bajo la dirección de Roger Ross Williams, la cinta sigue a Saúl intentando abrirse paso en el mundo, cuando de la mano de su entrenadora decide crear a Cassandro y gracias a su carisma conquista el difícil mundo de la lucha libre.

Gael García Bernal se luce como Saúl, sabiendo marcar muy bien dónde empieza cada una de las personalidades tan diferentes, con esa transformación a Cassandro donde deslumbra y es imposible quitarle la vista de encima.

Es, sin duda, uno de los trabajos más efectivos de la ya de por sí impecable carrera del actor mexicano.