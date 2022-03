Con agenda llena

Jaime Camil (Jane the Virgin, Coco) firmó un contrato con VIS, una división de Paramount, para producir una serie de proyectos de televisión y películas para Paramount+.

El actor mexicano desarrollará, adquirirá y creará proyectos exclusivos en español para la plataforma de streaming.

"Paramount está lanzando algunas de las películas y programas de televisión más queridos e icónicos de todos los tiempos. Estoy emocionado y honrado de inscribirme. A lo largo del tiempo, las historias han sido uno de los motores más fuertes de la cultura y la tradición. La narración genera empatía e imparte sabiduría a través de las personas en lugar del conocimiento vivido", dijo Camil a Deadline.

Antes de causar sensación en el mercado de habla inglesa como Rogelio de la Vega en Jane the Virgin de CW, Camil ya era una auténtica estrella en América Latina.

Mientras trabajaba en Jane the Virgin y después de que el programa concluyó en 2019, Camil trabajó como actor de doblaje en varias películas extranjeras, incluidas Coco, Hotel Transylvania 3, The Secret Life of Pets y The Secret Life of Pets 2; y en la pantalla chica: Elena de Ávalor, PatoAventuras, BoJack Horseman y Green Eggs and Ham.

"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Jaime Camil a nuestra lista de talentos internacionales que trabajan para traer el mejor contenido de calidad a Paramount+", comentó JC Acosta, presidente de Worldwide Studios & Networks Southern Europe, a Deadline.