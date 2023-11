Comparte Billie Eilish desafíos de identidad y atracción

GUADALAJARA, Jalisco .-La mundialmente conocida estrella del pop, Billie Eilish, compartió abiertamente sus experiencias y reflexiones sobre su identidad de género y atracción hacia las mujeres. En una entrevista para la edición "The Power of Women" de Variety, la joven de 21 años habló sobre los desafíos que ha enfrentado en relación con su cuerpo, su feminidad y su sexualidad.

Eilish, reconocida por su distintivo estilo de ropa holgada que durante años ocultó su figura, confesó a la revista que ha lidiado con la percepción de su apariencia e identidad debido a que nunca se ha sentido "deseada o deseable".

"Nunca me he sentido como una mujer, para ser honesta contigo. Nunca me he sentido deseada. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme a mí misma de que soy una chica bonita", compartió la artista.