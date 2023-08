Paco de Miguel revela cómo monetiza sus contenidos

Paco de Miguel es un creador de contenido que comenzó realizando imitaciones, de allí surgieron personajes como: "la típica mamá", "la tía", "miss Lety", entre otros.

CREATIVIDAD

Su creatividad alcanzó a personas de diferentes edades y gustos, hasta convertirse en uno de los influencers con mayor número de seguidores en redes sociales, superando los 3 millones en Facebook.

En entrevista para EL UNIVERSAL comentó que una clave para alcanzar el éxito es ser constante: "Considero que el éxito de un creador de contenido está en ser constante, que a pesar de las dificultades como los haters o los pocos seguidores, lo importante es no rendirse", dijo.

Además, en el evento VIDCON México 2023 explicó que cualquier persona que realmente se quiera dedicar a esto; lo puede hacer.

Paco de Miguel reveló que cualquier persona que tenga un teléfono en la mano, internet y creatividad, puede crear contenido y llegar a las personas.

"La clave está en el celular, el contenido es variado, por eso también hay muchas opciones para cada gusto y puedes sacar provecho de eso", comentó.

"La clave está en el celular, el contenido es variado, por eso también hay muchas opciones para cada gusto y puedes sacar provecho de eso"

Confesó que a él le gusta mucho imitar a las personas, así que un día decidió grabarse cómo "miss Lety" porque su casa, según sus palabras, parece una escuela.

Luego surgieron más personajes que fueron del gusto de la gente, y aunque ya ha logrado llegar a millones, busca innovar para que sus seguidores no vean el mismo contenido.

"Me ha pasado que a veces me pregunto qué más puedo hacer, y luego las ideas salen de una plática con mi familia o con mis amigos. En ocasiones le pido el celular a mi tía para grabar mis ideas y replicarlas después con un personaje ", dijo.

Destacó que quiere sorprender a sus seguidores con ideas nuevas, para darles un factor sorpresa.

Para el influencer, trabajar con marcas es todo un reto, porque a veces es complicado llegar a un acuerdo. Lo importante es no perder tu esencia y adaptar los intereses de la marca con tu personalidad.

"Los creadores deben ser fieles a sí mismos al momento de colaborar con las marcas, lo importante es que la marca te dé la libertad de aportar ideas y aplicarlas, porque nadie mejor que nosotros conocemos a nuestro público", dijo.

Por ejemplo, las empresas que han colaborado con él se han adaptado a sus personajes y eso ha funcionado.

Paco de Miguel supera los dos millones de seguidores en Instagram y los tres millones en Facebook, y empezó imitando a personas que conocía.

"Al principio pensé que sólo me verían mis conocidos, y creo que es esencial que a pesar de no tener muchas vistas o seguidores, no se pierdan las ganas de hacer contenido".

Aunque pueda parecer un reto llegar a millones de seguidores, es posible; la clave es la constancia y la creatividad. Además, Paco confesó que los likes no son representativos, lo que cuenta es que la gente hable de lo que hace y así, llega cada vez a más personas.

El influencer recomendó no dejar que los malos comentarios detengan tus pasiones, y seas fiel a ti mismo.

"Les aconsejo que no se den por vencidos, que puede haber gente atacándolos, pero es parte de esto, a veces las personas sacan sus frustraciones con uno; pero no debe desanimarlos, todo tiene una recompensa", describió.

Reveló que los primeros tres segundos de video deben atrapar al público para que siga viendo el contenido: "Si los primeros tres segundos de video no son atractivos, el público se va, por eso debes captar la atención en ese tiempo ".

Por último, Paco de Miguel destacó que ser original abre puertas al mundo del internet, y cuando ya se tiene una audiencia grande, hay que innovar para no aburrir al público.

"Yo creo que siempre se debe dar un factor sorpresa a tus seguidores, no es bueno confiarse en tener un número grande en las redes sociales y ya no innovar, sino que se debe buscar la manera de sorprender y empatizar con el público", puntualizó.