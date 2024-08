Se lanza de productor

El cantante Luis Fonsi está de estreno: hoy se exhibirá en Estados Unidos la cinta City of Dreams, en la que funge como co productor e interpreta el tema principal de la historia que aborda el controversial tema de la trata de personas.

La premiere de la cinta se realizó hace unos días en el emblemático Teatro Egipcio de Hollywood.

“Es una película que, además de ser muy entretenida, lleva un mensaje importante, un mensaje para todos los seres humanos pero en especial para nosotros los latinos”, dijo Fonsi.

“El tráfico de niños es un problema serio y es real, y algunas veces nos incomoda hablar de esto, pero yo creo que la película es una buena excusa para hablarlo y ver qué podemos hacer para terminar con esta locura”.

El intérprete de “Despacito” llegó a la premier acompañado de su esposa, la modelo española Águeda López.

En la alfombra negra desfiló el director de la cinta, Mohit Ramchandani, y parte del elenco encabezado por Ari Lopez, Renata Vaca, Samm Levine y Nicole Andrews. También acudieron los productores ejecutivos: la actriz Mira Sorvino y el locutor Enrique Santos.

“Me siento honrada en ser una de las productoras de esta historia, la que pueda compartir el mensaje de la película. También esperamos tocar los corazones de la gente para que haya un cambio”, indicó Sorvino.

Fonsi tiene más motivos para festejar ya que, además del estreno de esta película, recientemente terminó su gira de forma exitosa por España para celebrar sus 25 años de carrera.

Además, el puertorriqueño-estadounidense anunció que dará otra sorpresa a sus fans, ahora como actor.

“Si, hay una película que viene ya en algunos meses empezaré a hablar de ella, se llama Say I Little Prayer, es algo completamente diferente a esto porque es una comedia romántica, pero ahí sí estoy involucrado con un papel protagónico de actor. También hice la música para la película, entonces, lo que es el mundo del cine es algo que me apasiona”, expresó.

Compartió que se dio tiempo durante su gira por España para ir a ver a Luis Miguel en concierto, lo que lo dejó fascinado.

“Luis Miguel es Luis Miguel, es la mejor voz que existe en el planeta, así que, me gustó mucho poder estar ahí en la tierra de mi señora (Águeda), en Córdoba, y la tierra de su señora también (Paloma Cuevas), así que la pasamos muy bien”, contó.