Choca Rosanna Arquette contra un centro comercial

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosanna Arquette tuvo un accidente de auto y chocó contra un centro comercial en Malibú, aparentemente perdió el control del coche que hizo que tuviera una colisión.

De acuerdo con People, la oficina del Condado de Los Ángeles compartió que la estrella de Tiempos Violentos chocó contra el centro comercial, pero no resultó nadie herido, ni siquiera la actriz.

"Podemos confirmar que Rosanna Arquette estuvo involucrada en un incidente de tráfico en Malibú", dijo el Sheriff.

Una fuente cercana le reveló al medio que aparentemente Arquette perdió el control del auto mientras se estacionaba, lo que causó que chocara con un restaurante de la plaza comercial.

"Alrededor de las 9:45 am, un vehículo que intentaba estacionarse, no se sabe exactamente qué pasó, pero en lugar de retroceder, se adelantó y sacó tres pilares que sostienen el techo, por suerte nadie resultó herido, afortunadamente no había nadie cerca", dijo.

Las autoridades también revelaron que Rosanna Arquette no estaba bajo la influencia de alcohol o drogas en el momento del choque.

Hasta el momento la actriz no se ha pronunciado al respecto.