Regresan al cine

Charli XCX ha sido confirmada como parte del elenco en el próximo largometraje de Gregg Araki, "I Want Your Sex". Este proyecto marca su segunda incursión en el cine, después de su participación en la reciente adaptación de "Faces of Death", dirigida por Daniel Goldhaber, según informes de medios estadounidenses.

El reparto de "I Want Your Sex" también incluye a Olivia Wilde y Cooper Hoffman, este último conocido por su papel en "Licorice Pizza". La película explora un universo dominado por el sexo, la obsesión, el poder, la traición y el asesinato, elementos que caracterizan el estilo distintivo de Araki (Totally Fucked Up, Oscura Inocencia).

Aunque aún no se han dado a conocer detalles sobre el personaje de Charli XCX en el thriller erótico, la historia sigue a Elliot, interpretado por Hoffman, quien consigue un empleo con Erika Tracy, una artista encarnada por Wilde. Lo que inicialmente parece un sueño hecho realidad para Elliot al convertirse en la musa de Erika, pronto se transforma en un viaje hacia deseos intensos y secretos oscuros, atrapándolo en una red de obsesión y peligro.

El guion de "I Want Your Sex" fue coescrito por Gregg Araki y Karley Sciortino, y la producción comenzará en octubre en Los Ángeles. Black Bear Pictures supervisará el proyecto con la producción a cargo de Seth Caplan, Teddy Schwarzman, Araki y Sciortino. John Friedberg, Joanne Roberts Wiles y Courtney L. Cunniff actuarán como productores ejecutivos, mientras que Michael Heimler será responsable de la producción.

Charli XCX ya ha participado en cine prestando su voz para películas animadas como Angry Birds: La Película y UglyDolls: Extraordinariamente Feos. Sin embargo, su debut en la actuación en largometrajes será en la cinta de horror Faces of Death, cuya producción comenzó el año pasado en Nueva Orleans.

Este verano, Charli XCX lanzó su sexto álbum de estudio, Brat, uno de los más destacados del año según la crítica.