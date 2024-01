Alista documental Céline Dion

Ciudad de México.- Céline Dion compartirá parte de su batalla con el Síndrome de Persona Rígida (SPR) en un documental que será distribuido en Prime Video.

A través de un comunicado publicado en medios como Deadline y Variety se dio a conocer que Amazon MGM adquirió los derechos del proyecto titulado "I Am: Celine Dion".





SIN FECHA DE ESTRENO

El documental, cuya fecha de estreno sigue en misterio, fue filmado en poco más de un año, con la finalidad de mostrar la etapa determinante del ícono pop en medio de su diagnóstico y las reacciones de sus fans ante el mismo.

"Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina".



EXTRAÑA A LOS FANS

"A medida que continúa el camino para retomar mi carrera como intérprete, me he dado cuenta de cuánto he extrañado ver a mis fans. Durante esta ausencia decidí que quería documentar esta parte de mi vida para intentar crear conciencia sobre esta condición poco conocida y así ayudar a otras personas con el mismo diagnóstico", dijo la cantante en el comunicado.

En 2022, Céline Dion compartió su diagnóstico médico ante el mundo, después de dar a conocer que se cancelaba su gira de conciertos en Europa por motivos de salud que le impedían continuar en los escenarios.





MEGAESTRELLA MUNDIAL

"Céline Dion es una megaestrella mundial con una carrera definida, no sólo por su extraordinaria ética de trabajo y pasión, sino también por su dedicación a sus fans.

"Este documental es un retrato crudo e íntimo de un momento crucial en su vida personal y su carrera, y abre el telón de su viaje mientras supera un diagnóstico impensable. Es un honor que nos confíen su historia y estamos ansiosos por compartirla con las audiencias de Prime Video en todo el mundo", dijo Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios, en el informe publicado por Variety.