Se va Céline Dion contra Trump

Ciudad de México.- Céline Dion denunció a Donald Trump y JD Vance por usar su canción, “My Heart Will Go On”, en un mitin en Montana el viernes, donde se presentó como parte de su campaña a la presidencia de EU.

“Hoy, el equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando “My Heart Will Go On” en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana”, publicó su cuenta oficial X

“De ninguna manera este uso está autorizado, y Céline Dion no respalda éste ni ningún uso similar. Y en serio, ¿ESA canción?”, se posteó en la cuenta de la cantante en defensa del uso del éxito de Titanic.