Son famosos y también influencers

No es lo mismo ser famoso que influencer. Aunque muchas de estas celebridades ya eran famosas antes de las redes sociales gracias a sus carreras como actores o cantantes, a raíz del auge de las plataformas se les ha conferido un adjetivo en común: influencers.

Con hasta 20 millones de seguidores, los Derbez, los Montaner y otros famosos viven esta faceta en familia, y si bien muchos de ellos disfrutan de abrir su intimidad para contar desde lo que desayunan hasta cómo recogen a sus hijos en la escuela, otros sienten una particular responsabilidad de ser ejemplo para otras familias.

Regular su interacción en redes, cuidar sus discursos y hasta pedir asesoría de expertos de la familia son parte de las acciones que cada integrante toma antes de publicar una fotografía o video que podrá ser visto por miles y millones de fanáticos que los admiran.

LUCERO Y MIJARES

En Lucero y Mijares se dio de forma natural.

"Ni de cerca somos una familia influencer", dice Mijares entre risas, quien junto a Lucero comparte la labor de seguir educando a sus hijos José Manuel y Lucero tras su divorcio en 2011; con ellos comparten momentos en redes sociales y conciertos. "No querríamos nunca ser ejemplo sobre cómo ser una familia. A nosotros se nos ha dado de manera natural", agrega Lucero.

LOS MONTANER

Los Montaner quieren unir a las familias

Más allá de la música, los dos hijos mayores de la familia de Ricardo Montaner, los cantantes Mau y Ricky reconocen que tienen una doble responsabilidad: "Inspirar a otras familias, a los hermanos a llamarse, o a una mamá a pedir perdón a su hija... Que 4 o 5 mil huevones vengan a insultarme o criticarme (en las redes) no me importa", expresó Ricky.

EDUARDO CAPETILLO

Eduardo Capetillo busca inspirar.

La familia conformada por el actor, su esposa Biby Gaytán y sus cinco hijos estrenó un reality en 2021 donde dejan ver parte de su intimidad en su rancho. "A mí no me gusta tener la estafeta de influencer, porque influenciar no es bueno, pero si de algo puede inspirar mi historia personal para no cometer los mismos errores con los hijos, está padre", dijo Eduardo.

THALÍA

Thalía, una boomer a destiempo.

La cantante no puede negar que se ha convertido en un fenómeno de redes sociales, con videos que se han hecho virales y que la han consolidado con más de 20 millones de seguidores en Instagram, donde muestra los momentos que comparte con sus hijos, Sabrina y Matthew. "El gamer es mi hijo, de pronto hay cosas que hago y me dicen: ´ma, eso no lo hagas, eso es demasiado boomer´", dice riendo.

PAULINA RUBIO

Paulina Rubio: "Mi receta es el amor"

Es mamá de dos niños: Andrea, de 11 años, a quien tuvo con Nicolás Vallejo-Nágera, y de Eros, de seis, que tuvo con Gerardo Bazúa, y disfruta de hacer con sus niños sesiones de fotos que son aplaudidas por sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. "Tengo la fortuna de ser influencer desde hace décadas y mi receta es la música, es mi secreto".

LOS DERBEZ

Los Derbez aceptan ser los "Kardashian mexicanos".

Eugenio, Alessandra, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana son parte de una de las familias más famosas del mundo del espectáculo, cuyo público pudo conocerlos más a fondo en su reality "De viaje con Los Derbez" que, según el patriarca, les cambió la vida a algunos de sus integrantes.

"Muchos nos dicen: ´son los mexican Kardashian´, pero ha sido una serie que nos ha ayudado muchísimo, ha sido terapéutica no sólo a nivel profesional, sino a nivel personal, en nuestras relaciones", señala Eugenio.