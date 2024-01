Revelan causa de muerte de Alec Musser, actor de "Son como Niños"

CIUDAD DE MÉXICO

La noticia fue confirmada por su prometida mediante un comunicado en redes sociales, aunque no se proporcionaron detalles sobre la pérdida.

La tragedia se develó cuando medios estadounidenses como "Hollywood Reporter" y "Variety" informaron que el también modelo se quitó la vida con un disparo en el pecho, según concluyó el médico forense del condado de San Diego.

En el informe se menciona que Paige Press, su novia, encontró a Musser desplomado en su baño al día siguiente. Según se explica en el comunicado, "ella notó un arma de fuego cerca de él y una aparente herida de bala autoinfligida en el pecho, y llamó al 911". Tras la llegada de los paramédicos, la muerte fue confirmada.

Paige expresó su angustia en Instagram: "Murió el amor de mi vida. Nunca dejaré de amarte. Mi corazón está roto", agregó, elogiándolo como el "mejor prometido que pudo haber jamás".

La muerte de Musser no fue catalogada como homicidio, ya que no hubo factores externos involucrados aparte de la bala autoinfligida.

Artistas que compartieron pantalla con el famoso en "Son como Niños", como Salma Hayek, también lamentaron la tragedia. Salma Hayek publicó un video de la película en memoria de Musser, destacando su amabilidad y profesionalismo.

Adam Sandler se unió al luto: "Me encantaba este tipo. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona".

Alec Musser, actor y modelo fitness nacido en Estados Unidos, alcanzó la fama televisiva con programas como "Wanna Be a Soap Star" y "All My Children". Su colaboración con Adam Sandler en "Son como Niños" lo catapultó a la cima de su carrera. Musser también era conocido por su presencia activa en redes sociales, compartiendo su vida cotidiana, practicando deportes y mostrando su rutina en una plataforma dedicada.

Es relevante señalar que, cuatro días antes de su fallecimiento, Musser compartió su última publicación en Instagram, donde se le vio practicando surf en el océano Pacífico. A pesar de no tener proyectos recientes en Hollywood, mantenía una sólida base de seguidores en la plataforma.