Carmen Maura, la figura de honor de los Premio Platino

El papel más difícil que ha tenido que hacer Carmen Maura sobre un escenario es el de fingir ser periodista.

Entre 1981 y 1982, la legendaria actriz madrileña condujo un programa de variedades para la Televisión Española. Hacía entrevistas a los invitados y, reconoció, sufría mucho para comportarse semanalmente a la altura y seguir los guiones. No eran tiempos de teleprompter ni mucho menos de apuntador en el oído.

"Era la única que se tenía que saber el papel, los demás podían improvisar", dijo en una conferencia de prensa.

"Todos los miércoles me quería poner enferma y no quería ir", admitió.

Ganadora de estatuillas en Cannes, San Sebastian, European Film Awards, los Goya y los César, la actriz de 76 años recordó la anécdota en un encuentro a propósito del Premio Platino de Honor que recibirá este domingo. El reconocimiento, en años anteriores, ha ido a parar a figuras como Edward James Olmos, Ricardo Darín y Sonia Braga.

Encantó a medios de todas las latitudes con su humor, sinceridad y desparpajo. En sus evocaciones reinaron las memorias felices, la gran mayoría de su vida como actriz.

"Actuar se me ha dado bien desde pequeña. No hice cursos ni nada, pero desde pequeña no me ha costado trabajo pensar que era otra, que es de lo que se trata esto".

Musa tanto de Pedro Almodóvar (Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios) como de Alex de la Iglesia (La Comunidad), Maura ha saltado de géneros con una naturalidad pasmosa.

Su talento, lo ha derrochado en prácticamente todas las industrias de Iberoamérica. De las experiencias, Maura sólo lamentó la poca difusión de esos trabajos al otro lado del Atlántico, en su tierra.

"He trabajado muchísimo en iberoamérica y no se ha enterado ni la mitad de la gente, pero me la he pasado fenomenal".

En México, recientemente, hizo Cuernavaca y Cuando los Hijos Vuelven (ambas de 2017).

"Los mexicanos tienen una simpatía que te cagas", dijo.

"Me gusta la simpatía que tienen, la locura. Es muy divertido. Ahí no importa ser gordo tampoco. Me cae muy bien México", bromeó.

Maura no imagina qué caminos habría tomado su vida si la actuación no hubiera cuajado, si ni el público ni la industria la hubieran abrazado.

"Me habría vuelto más loca. Actuar era la única cosa que hacía realmente bien. Habría sido una tontería no dedicarse a eso".

Con más de 160 créditos a sus espaldas, a Maura no le pasa por la cabeza la idea del retiro. En breve estrenará Rainbow, una comedia del español Paco León en la que interpreta a una bruja, la villana "más mala" de una cartera que data de 1969.

"Este trabajo es como una vitamina, si dejara de estar frente de una cámara me volvería sosa".

ELIGEN LOS FANS

Previo a la gala del domingo, este sábado se anunciaron los Premios Platino votados por el Público:

- Mejor Serie: El Reino

- Interpretación Femenina en Serie: Mercedes Morán (El Reino)

- Interpretación Masculina en Serie: Chino Darín (El Reino)

- Mejor Película (Madres Paralelas)

- Interpretación Femenina en Película: Penélope Cruz (Madres Paralelas)

- Interpretación Masculina en Película: Javier Bardem (El Buen Patrón)