Carlos Santana: La Leyenda de la Guitarra Mexicana

Carlos Santana, uno de los músicos más importantes de México, ha alcanzado fama internacional gracias a sus magistrales interpretaciones en la guitarra, fusionando influencias de la música popular mexicana con el rock. Además, participó en el icónico festival de Woodstock en 1969, compartiendo escenario con leyendas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez y The Who, en pleno auge del movimiento hippie. Hoy, al cumplir 77 años, te compartimos 10 datos que probablemente no conocías sobre este legendario rockero.

1. Sombrero Icónico: Carlos Santana es conocido por su distintivo sombrero, que se ha convertido en parte de su imagen tanto en el escenario como fuera de él. Cada sombrero es una pieza única y muchas veces hecha a mano, reflejando su estilo personal y su conexión con sus raíces mexicanas.

2. Conexión Espiritual con la Música: El guitarrista mexicano ha hablado frecuentemente sobre la dimensión espiritual de su música. Cree que su guitarra es un medio para canalizar energías y emociones, y que la música puede ser una fuerza curativa y transformadora.

3. Colaboraciones Sorpresa: A lo largo de su carrera, Santana ha trabajado con una variedad impresionante de artistas de diferentes géneros, incluyendo a Rob Thomas en el éxito "Smooth". Sus colaboraciones han ayudado a fusionar diferentes estilos musicales, uno de los más recordados es la canción junto a Maná "Corazón espinado".

4. Autodidacta en la Guitarra: Aunque su estilo es distintivo y altamente técnico, Santana es en gran parte un guitarrista autodidacta. Aprendió a tocar escuchando discos y practicando incansablemente, desarrollando un sonido que es reconocible.

5. Iniciativas Filantrópicas: Santana y su esposa Cindy fundaron la Milagro Foundation, una organización dedicada a apoyar a niños y jóvenes en áreas de educación, salud y artes. Esta fundación refleja su compromiso de retribuir a la comunidad y utilizar su éxito para causar un impacto positivo.

6. Experiencia Mística en Woodstock: Santana tuvo una experiencia trascendental durante su actuación en Woodstock en 1969. Pues el mexicano, uno de los pocos que pudo estar codo a codo con figuras como Jimmy Hendrix o Janis Joplin, había tomado LSD justo antes de subir al escenario. Santana describió después de ese show sentir que su guitarra se transformaba en una serpiente, y tuvo que concentrarse para mantener el control.

7. Relación con el Gurú Sri Chinmoy: En la década de 1970, Santana y su entonces esposa, Deborah King, se convirtieron en discípulos del gurú espiritual Sri Chinmoy. Durante este período, Santana adoptó el nombre "Devadip", que significa "Luz de Dios". Esta relación influyó profundamente en su música y su perspectiva espiritual.

8. El Riff de "Black Magic Woman": Aunque Santana es ampliamente conocido por su interpretación de "Black Magic Woman", la canción fue originalmente escrita por Peter Green de Fleetwood Mac. Sin embargo, Santana hizo suya la canción con su estilo distintivo y su interpretación, convirtiéndola en un clásico instantáneo.

9. Supervivencia a un Accidente: En los primeros años de su carrera, Santana estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Este evento fue junto a su banda en el vehículo que los transportaba en la década de 1960 durante una gira, lo cual se convirtió en un punto de inflexión para él, y reforzó su determinación de seguir su camino musical y espiritual con aún más fervor.

10. Influencias del Jazz y la Música Clásica: Aunque es conocido principalmente por su estilo de rock latino, Santana ha sido profundamente influenciado por músicos de jazz como Miles Davis y John Coltrane, así como por compositores clásicos como Igor Stravinsky. Estas influencias se reflejan en su capacidad para fusionar diferentes géneros y crear un sonido mucho más complejo.