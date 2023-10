Mark Hoppus de Blink-182 asegura que cáncer unió a la banda

Morelia, México .-El líder de Blink-182, Mark Hoppus, dio a conocer que su diagnóstico de cáncer contribuyó en que la banda volviera a unirse y que hoy estén en plena promoción de su disco One More Time.

"No sabía que Blink algún día volvería a estar juntos, o que alguna vez compartiría escenario con Tom. Se lo dije a la gerencia, se lo dije a Travis, se lo dije a todos, no volveré a poner un pie en el escenario con ese tipo", dijo Hoppus sobre su pelea con Tom DeLonge.

"Entonces, sinceramente, me enfermé. Por pura casualidad, Tom me contactó, dije: 'estoy bien... por cierto, tengo linfoma', y Tom se sorprendió e inmediatamente me llamó todas las mañana:, '¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Vamos. Vamos a ayudarte a superar esto. Vas a vencer esto'. Y realmente no había oído eso".

The Hollywood Reporter asegura que en una entrevista con Zane Lowe, los compañeros de banda hablaron sobre sus desacuerdos pasados y cómo el diagnóstico de Hoppus con linfoma en etapa cuatro les ayudó a ver el panorama mejor.

Hoppus volvió a conectarse con DeLonge y a escribir música juntos por primera vez en ocho años , dejando atrás la experiencia de la quimioterapia.

"Una vez que salí del diagnóstico de cáncer todavía era solo un caparazón hueco, una mierda, débil, con el cerebro devorado por la quimioterapia y el dolor", dijo.

"La quimioterapia destrozó mis cuerdas vocales. Tuve que ir a trabajar con un entrenador vocal, tuve que reconstruir mi garganta. llegar al punto en el que pudiéramos subir al escenario de Coachella y tener uno de los espectáculos más importantes de nuestra carrera", contó