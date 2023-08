Cancela Paramore su gira por enfermedad de Hayley Williams

CIUDAD DE MÉXICO.-Paramore canceló el resto de sus conciertos en Norteamérica, como parte de su gira This Is Why, por enfermedad de uno de sus integrantes.

Hayley Williams, líder de la agrupación, informó que padece una infección pulmonar que no le permitirá continuar con los shows.

"Hola a todos, acabamos de bajar del escenario en Seattle. Después de hablar con nuestro equipo y mi médico, sé que tratar de terminar esta gira ahora va a perjudicar mi salud.

"Mis pulmones simplemente no se están curando lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo. Se puso un poco aterrador esta noche", escribió Williams en redes sociales.

Los conciertos cancelados fueron en el Veterans Memorial Coliseum en Portland, este jueves, y en el Delta Center en Salt Lake City, el domingo.

"He estado haciendo todo lo posible para combatir esta infección para no tener que decepcionar a nadie con más noticias de aplazamientos y cancelaciones.

"Lo sentimos mucho por todos ustedes que fueron tan pacientes con nosotros cuando reprogramamos estos y probablemente reorganizamos los planes de viaje para que aún salieran", se redactó en un comunicado.

De acuerdo a Variety, los reembolsos por las fechas canceladas de Paramore estarán disponibles en el punto de compra.