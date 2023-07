Cambia Taylor Swift polémica línea en Better Than Revenge

GUADALAJARA, Jalisco.-Taylor Swift reescribió una línea polémica en la versión actualizada de su álbum Speak Now.



Previo al lanzamiento de Speak Now (Taylor's Version), los fanáticos de Swift especulaban si la cantante cambiaría una línea en la canción "Better Than Revenge" que algunos consideraban inapropiada. La conjetura resultó ser cierta, ya que Swift reescribió la letra en la versión de 2023 que se estrenó hoy.

"She's an actress, whoa/ She's better known for the things that she does on the mattress, whoa" ( "Es una actriz, whoa/ Es más conocida por las cosas que hace en el colchón, whoa")", dice la línea original publicada hace 13 años.

"She's an actress, whoa/ He was a moth to the flame, she was holding the matches ("Ella es una actriz, whoa/ Él era una palomilla a la llama, ella sostenía los fósforos)", dice la nueva versión.

Si bien "matches" no rima tan perfectamente como "mattress" con la línea siguiente "She's an actress" (que se creía en ese momento que era la profesión de la mujer a la que Swift se refería), la nueva versión se ajusta mejor a las credenciales feministas de Swift como adulta.

A lo largo de los años, Swift ha expresado en varias ocasiones que la vida amorosa de las mujeres, incluida la suya propia, no debería ser objeto de juicio.

El cambio no sorprendió a muchos, aunque Swift no había insinuado ninguna alteración antes del lanzamiento oficial de Speak Now. En las semanas previas, miles de publicaciones en redes sociales y análisis debatían sobre si debía o no reescribir la línea, considerada ahora como antifeminista o denigrante hacia las mujeres. Mientras algunos argumentaban que Swift, a los 33 años, debería presentar una visión más progresista de la sexualidad femenina que cuando escribió la canción a los 19 o 20 años, otros defendían que la letra debería mantenerse intacta.

La confirmación de la letra reescrita se difundió ampliamente cuando algunos fanáticos recibieron sus copias de Speak Now antes de tiempo y compartieron capturas de pantalla de las letras. La reacción inicial entre los fans de Swift en las redes sociales fue mixta, con algunos preocupados de tener que sacar sus antiguas copias para disfrutar de la versión original.

Swift no ha abordado directamente la modificación de la letra en su prólogo incluido en la versión de Speak Now (Taylor's Version), y no ha realizado entrevistas sobre el nuevo lanzamiento. Esta versión actualizada es la tercera de una serie de seis regrabaciones de su catálogo musical con Big Machine.