Olga Wornat, escritora del libro El Último Rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández en la que se basa la bioserie que ayer estrenó Televisa, reaccionó ante los comunicados y acciones legales por parte de “Cuquita”, viuda de Chente y su familia para evitar que el material salga a la luz

“Aparentemente mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de ‘marcas’ o ‘derechos’.

Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera no estuviera apoyando”. María del Refugio Abarca, “Cuquit

En desacuerdo

“Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa”, compartió la argentina mediante un comunicado.

“Cuquita” emitió entre ayer y hoy un par de declaraciones para manifestar su desacuerdo y el de toda su familia ante la salida de la producción de Televisa y Univisión, a cargo de Juan Osorio, en la que se abordan triunfos fracasos e infidelidades del cantante, entre otros aspectos sobre su vida profesional y personal.

El texto de Olga Wornat se publicó en diciembre del año pasado, y TelevisaUnivisión adquirieron los derechos para realizar la bioserie El Último Rey: El Hijo del Pueblo, donde Pablo Montero es quien interpreta al “Charro de Huentitán” en su etapa de apogeo.

Sin problema

Por su parte, Juan Osorio, a cargo de la producción, confirmó hace un momento en un programa matutino, que el proyecto sí debutó ayer a las 20:30 horas por el canal de las Estrellas.

“Esta es un serie mexicana, con gente mexicana”, dijo Osorio en el matutino.

Mientras tanto, la empresa colombiana Caracol Televisión y Netflix realizan la serie biográfica autorizada del intérprete, para la cual el mismo artista colaboró y trabajó de cerca en el guión durante dos años.

¡No está sola!

“Si creen que estoy sola, no estoy sola, si creen que van a abusar de mi, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público, que me apoya y creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, declara Cuquita a través de un video que se compartió en la redes sociales.

Cuquita también utilizó las redes sociales del cantante para difundir un comunicado acusando a Televisa de querer enriquecerse ilícitamente a través del uso de la imagen de su difunto esposo con la transmisión de la bioserie “El Último Rey: El Hijo del Pueblo”.

A través de éste, solicitó a las autoridades que no permitan a Televisa transmitir la bioserie no autorizada del “Charro de Huentitán”, esto luego de una resolución del Juzgado Décimo Civil en el expediente 177/2022, en favor de los herederos del cantante, que prohíbe su emisión.