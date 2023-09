Rumoran nuevo romance de Britney Spears con su mánager

CIUDAD DE MÉXICO.-Britney Spears vuelve a dar de que hablar sobre sus relaciones amorosas, ahora presumió una foto en sus redes sociales con su mánager, Cade Hudson, besándola en la mejilla.

"¡Estoy en un lugar tan hermoso ! ¡Soy tan afortunada de tener amigos increíbles ! ¡Las afirmaciones positivas son importantes para mí en este momento!.

"Digo esto porque estoy pasando por un divorcio y tener que reflejar mi pasado en un libro fue ¡digamos que no es fácil! Sólo digo ! Pero me tomo un día a la vez aprendiendo a respirar! ¡El amor propio es increíblemente importante! ¡Me desperté y simplemente lloré porque me sentí agradecida de estar en un lugar tan hermoso!", escribió en una extensa publicación de Instagram.

Hudson, quien anteriormente trabajó como agente en la Agencia de Artes Creativas, es amigo de la Princesa del Pop y comenzó a trabajar con ella desde el 2022, dio a conocer Page Six.

Spears también habló luego sobre lo doloroso que fue reflexionar sobre su pasado para sus próximas memorias, "The Woman In Me", que estrenará el 24 de octubre, mientras terminaba su tercer matrimonio con Sam Asghari.

"Hay que tener mucha paciencia con alguien que cuenta su historia por primera vez y no obligarlo. Ella detalla su historia familiar, desde sus abuelos hasta sus padres y por qué ella es como es.

"Lees algo de su historia familiar en el libro y piensas 'Dios mío, esa pobre niña'", aseguró una fuente cercana a la edición.