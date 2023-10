Elige Britney Spears a Michelle Williams para su audiolibro

GUADALAJARA, Jalisco.-La icónica estrella del pop, Britney Spears, anunció una colaboración con la actriz Michelle Williams. Spears eligió a Williams, quien cuenta con cinco nominaciones al Óscar, para narrar su próximo libro de memorias titulado "The Woman in Me".

En este proyecto, Spears tomará las riendas narrando la introducción del audiolibro, mientras que Williams se encargará de narrar el resto de la historia.

"Este libro ha sido un trabajo de amor y todas las emociones que lo acompañan. Revivir todo ha sido emocionante, desgarrador y emocional, por decir lo menos. Por estas razones, solo leeré una pequeña parte de mi audiolibro. Estoy muy agradecida a la increíble Michelle Williams por leer el resto", declaró Spears a People.

Por su parte, Michelle Williams expresó su apoyo a Britney Spears con una breve pero declaración: "Estoy junto a Britney".

El libro de memorias "The Woman in Me" de Britney Spears promete ser una historia que aborda temas profundos como la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

"El libro ilumina el duradero poder de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos", describió Gallery Books, una imprenta de Simon & Schuster, en un comunicado de prensa.

El proyecto de las memorias se realizó después de la noticia de que la artista obtuvo un lucrativo contrato de publicación en febrero pasado, valorado en hasta 15 millones de dólares. Esto marcó un hito importante en la vida de Spears, quien logró recuperar su independencia legal tras el levantamiento de su tutela.

La ganadora de un Globo de Oro a la Mejor Actriz, Michelle Williams, recientemente ha sido aclamada por su actuación en Los Fabelman de Steven Spielberg.

El libro de memorias de la intérprete de "Toxic" llegará el 24 de octubre de la mano de Gallery Books.