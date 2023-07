Revela ex de Bosé infidelidad del cantante

La ex pareja del intérprete de "Amante Bandido" reveló en el programa Sálvame Deluxe que Miguel Bosé era muy celoso y que ambos cometieron infidelidades que desgastaron su relación.

"Había muchas broncas en casa, Miguel me fue infiel y yo a él, varias veces, aunque supongo que se está enterando ahora. Él era muy celoso, tremendo, enfermizo", dijo.

Nacho Palau comentó que las constantes peleas hicieron que decidiera mudarse a un hotel para ver si la relación se podía salvar, ya que Miguel Bosé quería controlar todo.

"La relación entre Miguel y yo se termina porque yo decido no pasar por las cosas. Yo me fui de la casa de Panamá porque la situación era muy jodida. Yo no aguantaba aquello. Teníamos muchas broncas. En aquel momento decidí irme a un hotel", agregó.

Palau también dijo que nunca se imaginó que el cantante lo separaría de sus hijos si terminaban su relación, pues siempre decía que lo más importante era tener a la familia reunida.

"Nunca esperé que fuera a separar a mis hijos. Nunca me pasó por la cabeza que eso pasara si la relación fuera mal. Nunca creí que dos niños iban a acabar aquí y otros dos allá", declaró.

Hasta el momento Miguel Bosé no se ha pronunciado al respecto.