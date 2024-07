Triunfa el amor ¡Se casaron!

La historia de amor entre los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar llegó a su final feliz.

La pareja contrajo nupcias en una ceremonia realizada en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Amacuzac, Morelos, entre un centenar de invitados, aproximadamente.

¡Beso, beso!

El enlace tuvo lugar casi en secreto y se dice que fue sólo ceremonia civil. El primer indicio de la boda lo dio Nadia Ferreira, pareja del cantante Marc Anthony, quien compartió por la mañana imágenes de la hacienda, sin confirmar que ahí se realizaría la boda.

Marc Anthony y Nadia Ferreira estuvieron presentes.

Ellos serían los padrinos de honor, supuestamente. Luego, el diseñador de imagen, Víctor Guadarrama, también subió una foto de su trabajo con Ferreira.

Un par de imágenes de Pepe Aguilar, del brazo de su hija, y otra de los novios, fueron filtradas.

Aneliz, la mamá de Ángela, lloró de la emoción cuando se llevó a cabo el enlace, y aunque se rumoraba que Pepe Aguilar estaba en desacuerdo con la relación, finalmente fue quien entregó su hija a Nodal.

De acuerdo con dos asistentes a la fiesta, la pareja confirmó que están en búsqueda de residencia para establecer su nido de amor en Los Ángeles

y, mientras, se quedarán en un departamento provisional que él rentó desde hace unos meses.

También informaron que fue la mamá de Ángela quien organizó la ceremonia y eligió el lugar, y que a la mayoría de los asistentes les pidieron apagar el teléfono celular o que lo dejaran en resguardo. Incluso, hubo un sistema de restricción de señal activado para evitar que se transmitiera información al instante.

La pareja dándose el sí.

LA CARTA DE PEPE A ÁNGELA Y NODAL

Pepe Aguilar compartió en redes sociales las primeras imágenes oficiales de la boda de su hija Ángela y el cantante Christian Nodal, además de la carta que les dedicó en el comienzo de esta etapa de sus vidas:

"Queridos Angela y Christian: Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso, igual de importante que el amor!

En lo personal, lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente: en toda relación duradera, el amor es ´esencial´ y el respeto y la responsabilidad, totalmente indispensables. Con amor se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno; aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel personal".

El cantautor le advirtió a la joven pareja los retos que enfrentarán como tal y los aprendizajes que les esperan los próximos años.

"El reto más complejo VIVE en ustedes mismos, así que su futuro como pareja depende 100 por ciento del trabajo que cada quién haga en sí mismo. Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y, después de 27años con mi esposa, les digo: No hay principio sencillo, pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y, en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así, etc, etc. TODO ES POSIBLE", escribió.

Pepe Aguilar, en traje negro, entregó a su hija.