Ciudad de México

Cuando la historia de un artista se lleva a la pantalla, siempre se espera que esté llena de polémica por conocer los secretos más oscuros de su pasado.Plasmar sus logros, que todos conocen, sus errores y su parte más humana podría ser la parte más difícil.

CHESPIRITO

Pero muchas familias han vivido un verdadero drama al intentar levantar este tipo de producciones, como Florinda Meza, quien pasa por un momento de incertidumbre luego de que Warner Bros. Discovery anunció que HBO Max, en alianza con THR3 Media Group, realizará la bioserie de su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños.

Todo esto con la ayuda de Roberto Gómez Fernández, hijo del primer matrimonio de "Chespirito", sin notificar ni tomar en cuenta a la actriz.

"El hijo se ostenta con los derechos, sin tenerlos. Meza tiene ya la alternativa de iniciar acciones; ya envíamos una carta que no ha tenido respuesta", dijo en entrevista su abogado Guillermo Pous.

Para la realización de dicho proyecto, el litigante alega que se necesitaría autorización de todos los involucrados en la sucesión de derechos, incluyendo a la actriz de 74 años.

"Roberto no tiene derechos para disponer de la imagen o de la biografía del señor, sólo de los personajes. Lo que busca la señora es que se respete y la consideren por ser heredera y que de ninguna manera se explote su imagen.

"No sólo hay una violación a los derechos de imagen, hay utilización de información confidencial y de datos personales; son muchas violaciones en caso de que ellos persistan", advirtió.

Pous, conocido como "El Abogado de las Estrellas", aseguró que Meza podría hacer su propia bioserie donde muestre su relación con el creador de personajes como "El Chapulín Colorado", dado que no se podría contar una historia de uno sin el otro.

Florinda Meza, en pleito total.

PACO STANLEY

La familia Stanley también pasa por momentos complicados luego de que no llegaran a un acuerdo en las pláticas para una serie de Prime Video, donde Pous fungía como abogado negociador.

Paul Stanley, hijo del finado conductor, señaló que la familia no estaba de acuerdo con la producción.

"No es una bioserie, es una ficción, tipo novela policiaca, donde se abordan las últimas 24 horas del señor desde las ópticas de las teorías que existieron. Desconozco si finalmente va a salir, esa era la intención. Paul difícilmente participaba en las negociaciones, quien llevaba la batuta era Paco Stanley Jr.", afirmó.

Se desconoce si la familia contrató otro profesional para continuar con las negociaciones.

La familia Stanley tampoco aprobó la serie documental de ViX, El Show.

Paco Stanley.

JUAN GABRIEL

Pous también se encuentra involucrado en un procedimiento en contra de Iván Aguilera, heredero de Juan Gabriel, junto a varios acreedores a los que no les ha querido pagar, según el abogado.

Aprovechó para comentar que el heredero de "El Divo de Juárez" prepara un documental con Netflix y pidió no ahondar en los temas que han sido polémicos, como su sexualidad, exparejas y problemas financieros.

Iván Aguilera.

En octubre del año pasado, Aguilera anunció su separación laboral de Pous, quien durante muchos años cuidó del patrimonio del cantautor.

"Va a ser lamentable (el documental) porque impusieron tantas reglas y restricciones que va a terminar siendo una ficción, por tanta mentira que pretenden contar. Él (Iván) impuso todas estas reglas para tratar de limpiar su imagen", comentó Pous..

Juan Gabriel.

RIGO TOVAR

La única que parece llevar la fiesta en paz y clara de su meta es la viuda de Rigo Tovar, Isabel Martínez, a quien también representa Pous. Se prevé que pronto amarre un acuerdo para lanzar un documental y una película.

Además de defender en tribunales a varios famosos, el abogado Guillermo Pous desarrolla una labor altruista.

Ya inició la recaudación de fondos para la investigación del cáncer infantil, convocando a celebridades, deportistas e influencers para poder superar su meta, que el año pasado fue de 13 millones de dólares.

"He sido dos veces sobreviviente y he vivido codo a codo con pequeños que murieron por no tener dinero para su tratamiento. Tengo la oportunidad de echar mano de todas estas celebridades que conozco, es una satisfacción absoluta", compartió.

Rigo Tovar.