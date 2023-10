Hace Beyoncé aparición sorpresa en estreno de filme de Swift

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Beyoncé hizo una aparición sorpresa en el estreno de la cinta-concierto The Eras Tour, de Taylor Swift, en Los Ángeles.

Luciendo un conjunto de LaQuan Smith, Beyoncé, de 42 años, posó con Swift, de 33 años, en la alfombra roja que se llevó a cabo en The Grove LA.

"Estoy tan contenta de no saber nunca cómo habría sido mi vida sin la influencia de @beyonce", escribió la intérprete de "You Belong With Me" en redes sociales.

Queen B también acompañó a Taylor para ver la película, sentándose juntas en primera fila.

"La forma en que ella nos enseñó a mí y a todos los artistas aquí a romper las reglas y desafiar las normas de la industria. Su generosidad de espíritu. Su resiliencia y versatilidad.

"Ella ha sido una luz guía a lo largo de mi carrera y el hecho de que apareciera esta noche fue como un verdadero cuento de hadas", agregó Swift.

Cabe recordar que la intérprete de "Crazy In Love" también planea llevar su Renaissance World Tour a la pantalla grande, pues desde hace varias semanas está en conversaciones con la cadena de cines AMC, según Variety.

Otros de los artistas que asistieron al estreno de The Eras Tour Concert Film fueron Adam Sandler, Julia Garner, Simu Liu y Flavor Flav.