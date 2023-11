Tiene Beyoncé opulenta y privada premier

Ciudad de México

Beyoncé cautivó el sábado por la noche con el estreno mundial de Renaissance: A Film by Beyoncé, en el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills.

Los detalles de la premier se mantuvieron en secreto, y, de acuerdo con la revista People, los asistentes recibieron una invitación que sólo incluía la hora de la proyección, que fue a las 19:00 horas, y un código de vestimenta: "acogedora opulencia".

El lugar se reveló a menos de 24 horas antes del comienzo del evento y se les pidió a los famosos que compartieran automóviles hasta una dirección de Beverly Hills, donde finalmente se reveló que Samuel Goldwyn Theater era el lugar de la proyección.

La "alfombra cromada", ad hoc con el arte de su álbum disco Renaissance, comenzó a las 17:30. Por ahí desfilaron figuras de la música, como Lizzo, Janelle Monáe, LeToya Luckett y las ex compañeras de Beyoncé en Destiny´s Child, Kelly Rowland y Michelle Williams.

Del mundo del cine y la televisión desfilaron Halle Bailey, Ava DuVernay, Tyler Perry, Issa Rae, Marsai Martin, Laverne Cox, Niecy Nash-Betts, Gabrielle Union, así como la ex jefa de BET Networks Debra Lee y el músico y modelo Shaun Ross.

"Queen B" hizo una aparición sorpresa en la premier de la película de Taylor Swift que documenta su The Eras Tour, por lo que se esperaba que la cantante de "Lavender Haze" también hiciera lo mismo; sin embargo, por sus shows en Brasil no pudo acudir. Es posible que Swift acuda a la presentación del filme en Londres este jueves.

La intérprete de "Single Ladies (Put a Ring on It)" entró al teatro mientras se atenuaron las luces y un locutor recordaba a los invitados que no se permitían fotos ni grabaciones de video. Sus celulares se guardaron en bolsas de seguridad.

En los asientos, según la publicación, se colocaron sobres color plata con una muestra del perfume de la cantante. Las palomitas y bebidas se sirvieron en cubos metálicos.

Beyoncé está distribuyendo el largometraje directamente con AMC Theatre y otros distribuidores y habría alcanzado un acuerdo, al igual que Swift, en el que se llevaría el 50 por ciento de las ganancias en taquilla.

La película, que documenta Renaissance World Tour, se estrenará en cines del país este jueves.

De acuerdo con Live Nation, la gira, que arrancó el 10 de mayo en Estocolmo y concluyó el 1 de octubre en Kansas City, Missouri, recaudó más de 579 millones de dólares en todo el mundo.

Presumen sus atuendos

Antes del estreno de "Renaissance: A Film by Beyoncé", algunos invitados compartieron sus looks en las redes sociales. Como parte de la organización, estuvo prohibido tomar fotos y videos del evento.