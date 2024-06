Padece de llagas en la boca

Ciudad de México

Las cosas que Belinda se metió en la boca le están haciendo ver su suerte. Y es que para interpretar a la edecán Paola Durante en la serie ´¿Quién lo mató?´, se colocó aditamentos bucales que le provocaron llagas.

En una entrevista con el comunicador Javier Risco, la intérprete se sinceró sobre lo complicado que fue dar vida a quien fuera edecán de Paco Stanley: "Grabar y hablar con prostéticos en la boca es una chamba. O sea, yo tenía prostéticos además de brackets.

"Tenía prostéticos en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte de atrás, para que la cara pues fuera completamente diferente a la mía ¿no? Y pues era muy complicado hablar, de repente no se me entendía. Yo después de la serie duré con llagas adentro de los labios yo creo que un mes. Hablaba y me dolía, era doloroso" confesó.

La también actriz reconoció que estudiar el personaje de Paola sí la afectó emocionalmente. "En esa época en la que yo estoy representándola ella era muy joven, estaba vulnerable [...] Fue difícil imaginarse todo lo que ella vivió".