Sebastián Lletget pide perdón a Becky G pero ella aparece sin anillo

La pareja, que se comprometió en diciembre pasado y gritó su amor a los cuatro vientos, se vio en medio de la polémica recientemente luego de que una cuenta fantasma de Instagram acusara al futbolista del Club Dallas, de haber lastimado a la intérprete de "Fulanito".

La usuaria @ja29po publicó una serie de mensajes y videos en los que advirtió a la famosa que había tenido encuentros íntimos con su novio durante un viaje que realizó a España, así como algunas salidas.

Incluso agregó que tenía pruebas para demostrar su versión y pidió a los internautas que la ayudaran a contactar a la artista.

"Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo, no lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado. Escríbeme y verás que no miento", expresó.

Entre ello, también salió a la luz un supuesto audio en el que Lletget estaría arrepentido por lo sucedido: "Estoy en una relación y ahora me siento mal, perdóname", se le escucha decir.

Si bien ninguno de los dos famosos había aclarado o negado los rumores, fue hasta ayer 29 de marzo que Sebastián se pronunció al respecto.

El deportista detalló que un "lapsus de juicio de 10 minutos" terminó en un complot de extorsión y escándalo: "A Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que mereces", escribió.

Hasta este martes, G no ha hecho ningún comentario.

Unas horas después del comunicado de Lletget, la cantante asistió sola a los premios celebrados en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en donde de acuerdo con diversos medios de comunicación, además de lucir un sensual vestido, no portó su anillo de compromiso.

Becky compartió en sus redes sociales fotografías de dicho evento en las que se le ve modelando el atuendo. Cabe mencionar que recibió el premio a la categoría Mejor canción Canción Pop/Reguetón Latino del Año por "Mamiii", que hizo en colaboración con Karol G.