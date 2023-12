Barbra Streisand será premiada

Ciudad de México

La actriz Barbra Streisand ha sido seleccionada para recibir el prestigioso Premio SAG Life Achievement Award 2024, en la próxima edición que se realizará el 24 de febrero.

El honor, otorgado por el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), es un reconocimiento a los logros profesionales, humanitarios y mejores ideales de la profesión de actor.

"Barbra Streisand es un ícono y un talento incomparable, una fuerza de la naturaleza que ha tejido a la perfección su brillantez en el tejido de nuestra industria

"Desde sus primeros días cautivando al público en Broadway hasta sus inolvidables papeles en clásicos del cine como Funny Girl, The Way We Were y A Star Is Born, la capacidad de Barbra para habitar sus personajes con autenticidad es nada menos que extraordinaria", dijo Fran Drescher, presidente de SAG-AFTRA, en un comunicado.

Con una larga trayectoria, Streisand, de 81 años, es ganadora del EGOT con dos premios Óscar, cuatro Emmy, 10 Grammy y un Tony.

"Desde que era una niña sentada en el Loew´s Kings Theatre de Brooklyn, soñaba con ser una de esas actrices que veía en la pantalla. Las películas fueron un portal a un mundo que sólo podía imaginar. Aunque era un candidato improbable, de alguna manera mi sueño se hizo realidad.

"Este premio es especialmente significativo para mí porque proviene de mis compañeros actores, a quienes admiro mucho", expresó Streisand.

La ceremonia de los Premios SAG se transmitirá en vivo por Netflix.