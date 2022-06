Avante en su recuperación

"Quería compartir un poco de cómo me he sentido", escribió.

"Cada día ha sido mejor y aun con toda la incomodidad he encontrado consuelo en quien me diseñó y me conoce"

Bieber ha sido muy honesto en el pasado sobre su fe cristiana y escribió en su declaración que "Me recuerda que me conoce por completo".

"Conoce mis partes más oscuras que nadie más conoce y constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos", continuó la declaración. "Esta perspectiva me ha dado paz durante esta terrible tormenta que estoy enfrentando", dijo.

Terminó su declaración diciendo "Sé que esta tormenta pasará, pero mientras, Jesús está conmigo".