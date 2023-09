Sam Smith recibe avalancha de peluches del Dr. Simi en NL

CIUDAD DE MÉXICO

Las últimas presentaciones del intérprete de "Unholy" tendrán lugar el próximo 14 y 15 de septiembre en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Apenas va a la mitad del tour por la tierra Azteca y ya tuvo una pequeña muestra del cariño con el que sus fans lo estarán recibiendo, en especial, por los emblemáticos peluches del Dr. Simi personalizados.

Durante la noche del 12 de septiembre, Sam Smith deleitó a su público mexicano con la interpretación de temas como "Stay With Me", "I'm Not the Only One", "Like I Can", "Too Good at Goodbyes", entre otros.

Por medio de TikTok se viralizó el momento en que al famoso le llovieron varios muñecos del Dr. Simi cuando se encontraba interactuando con sus fans desde arriba del escenario.

El cantautor agradeció a la audiencia por haber coreado sus éxitos musicales en el show. Y tanta fue la emoción que los fanáticos comenzaron a arrojarle peluches con distintos diseños de vestuario.

El artista levantó los muñecos, pero no contaba con que le llegarían uno tras otro. En total, junto un aproximado de 7 peluches y a todos los abrazó con mucho cariño ante sus miles de seguidores. Incluso, los presentó como "sus bebés"

El momento se viralizó y desató una ola de reacciones en redes sociales: "Cómo los abraza con mucho cariño", "Qué agradable sujeto", "Sam es una personita muy linda", "Es como un joven Elton John", "Ay, lo quiero mucho".

Esta no sería la primera vez que Sam Smith muestra con orgullo los peluches que le entregan sus admiradores. Semanas atrás, cuando ofreció un concierto en Texas, Estados Unidos, recibió un muñeco y lo conservó junto a él durante todo el show.