César Bono todavía tiene ´cuerda´

Monterrey, N.L..- Al sufrir un infarto al corazón y ocho cerebrales, César Bono vio quebrantarse su salud en 2018.

Y sólo porque los infartos cerebrales afectaron el hemisferio derecho, sus problemas son de movilidad, explicó el actor, porque si hubieran sido del lado izquierdo no podría ni hablar.

A sus 73 años, Bono contó que, aunque hoy utiliza bastón o una silla de ruedas para moverse, continúa trabajando porque es proveedor de su casa y también porque le sirve de terapia.

´LA ARDILLA SIGUE CAMINANDO´

"Mis problemas son de movilidad, gracias a Dios, porque como dicen los chavos, ´la ardilla´ (cabeza) sigue caminando. Gracias a Dios puedo hablar, trabajar, que para mí es la mayor recompensa", expresó el simpático Frankie Rivers en la serie familiar "Vecinos".

"Cuando estudié teatro me preocupaba mucho qué iba a hacer cuando se acabara un trabajo, pero es algo que no conocí, porque desde que empecé a trabajar, a los 16 años, no he dejado de hacerlo hasta hoy en día".

En televisión, Bono está presente con "Vecinos", que ligará dos temporadas de transmisión, la 16 y la 17 por Las Estrellas; y en teatro, el 11 de octubre celebrará 23 años de su monólogo "Defendiendo al Cavernícola".

ES PROVEEDOR DE SU CASA

"Soy un hombre proveedor, yo me casé casi casi al mismo tiempo que empecé a trabajar. Siempre he sido proveedor de mi hogar, de mi casa, de mi mujer y mis hijos, y eso te obliga a que trabajes continuamente. Creo, además, que es una estupenda terapia el trabajo. Dentro de mi mente y mi corazón he perdido muchas cosas, pero el trabajo siempre me ha mantenido con fuerza y con el deseo de seguir adelante", dijo.

"Yo tengo ganas de seguir trabajando, pero también tengo necesidad. No soy millonario ni mucho menos. Tengo que comprar el super".

Pese a todo, Bono agradece que aunque requiere apoyo para caminar, puede seguir actuando.

"Estoy hemipléjico del lado izquierdo, pero aquí seguiré mientras el corazón haga taka taka", compartió.