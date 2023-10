Así fue la audición de Britney Spears para The Notebook

CIUDAD DE MÉXICO .-A pocos días del lanzamiento oficial de su libro "The Woman in Me", Britney Spears ha desatado el escándalo con algunas de las revelaciones que ha hecho sobre diversas situaciones de su vida, una de ellas fue su posible participación en la cinta Diario de Una Pasión (The Notebook), la cual fue confirmada este lunes a través de la publicación de un video de su audición para dicha cinta.

La audición de Britney Spears, fechada en 2002, fue compartida a Daily Mail por el director de casting Matthew Barry, quien confesó que la intérprete de "Toxic" rindió una emotiva interpretación, que dejó atrás a actrices como Amy Adams y Scarlett Johansson.

En la grabación publicada por el diario británico, la cantante aparece interpretando algunas líneas, mientras interactúa con Ryan Gosling, quien apartado de la escena, sigue los diálogos.

Frente a la cámara, la estrella de la música demostró su talento actoral al lograr terminar hasta las lágrimas como lo indica el guión, lo cual la puso como una de las finalistas para protagonizar la película. Sin embargo, el trabajo de Rachel McAdams la dejó a un lado.

"Britney no sólo era buena, era fenomenal. Fue una decisión difícil. Britney nos dejó boquiabiertos a todos. Nuestras mandíbulas estaban en el suelo. Me quedé asombrado. Absolutamente impresionado. Ella hizo su mejor actuación ese día", dijo el director de casting a la publicación.

Hace unos días, People dio a conocer algunos fragmentos del libro de memorias de Spears, donde ella narra que se alegraba de no haber sido elegida para el papel, debido a que prefería enfocarse en la música y en ese entonces, en su álbum In The Zone.

El libro "The Woman In Me" llegará a las librerías el próximo 24 de octubre.