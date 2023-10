"Checo" Pérez no tiene ultimátum y estará en 2024 en Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo aquello que se ha dicho sobre una posible salida de Checo Pérez de Red Bull por sus altibajos en su desempeño en la presente temporada, no han sido más que rumores, pues una vez más los altos mando del equipo austriaco han salido a desmentir esos señalamientos.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos, Christian Horner, director de la escudería austriaca, volvió a señalar que no existe ultimátum para el piloto mexicano y que su lugar para el próximo año no está en peligro.

"No hay ningún mandato previo para Checo sobre que tiene que terminar segundo o no conducirá el coche el año que viene; eso no se ha discutido nunca", reveló a RaceFans en Texas.

El directivo inglés además aseguró que el sueño sigue siendo terminar 1-2 al final de la temporada, pues nunca lo han conseguido y sería un grato reconocimiento al trabajo que ha hecho todo el equipo en estos años.

"Nunca hemos terminado primero y segundo en el campeonato, hemos terminado primero y tercero con Mark Webber y Sebastian Vettel o el año pasado con Max y Checo", contó Horner, quien no dudó en destacar también al RB19 como una de sus principales armas para ser el equipo dominador este 2023: "Con este auto sería fantástico lograrlo, en una temporada como la que hemos tenido, sería fabuloso terminar primero y segundo en el campeonato".