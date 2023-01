Así celebra Billy Idol su reconocimiento en Paseo de la Fama

El astro musical compartió con sus seguidores en redes sociales, una serie de instantáneas con la pequeña, la primogénita de su hija Bonnie.

"Con la nieta Poppy Rebel. Feliz día de Billy Idol. ¡Felicidades al abuelo por conseguir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood!"

La primera estrella del año del Paseo de la Fama de Hollywood se estrenó para Billy Idol.

El evento estaba programado para el jueves 5 de enero, pero debido a las inclemencias climáticas, este se reprogramó y finalmente se llevó a cabo ayer.

La ubicación del reconocimiento del intérprete de "Cradle of Love" y "Dancing With Myself" es en 201 Hollywood Boulevard, donde pueden acudir los fans del rosckstar.