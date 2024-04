El Yaki despide en redes a Mario Olvera, asesinado en Puebla

El Yaki inició el extenso texto lamentado la partida de Olvera, pero también reconociendo su enorme labor dentro de la industria del regional mexicano y, más que nada, como amigo:

"Así te despido hermano mío, porque sé que te hubiera gustado que lo compartiera... y lo hago de corazón porque claro que lo mereces, mereces el reconocimiento de mi parte sobre el hombre que fuiste conmigo y que me enseñó muchas cosas, fuiste un gran hermano mayor", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El exvocalista de la banda El Recodo también compartió el gran cariño y la complicidad que existía entre ambos; incluso, confesó que Olvera fue uno de sus grandes maestros de vida y siempre vivirá en sus recuerdos.

"Pinche loco, me enseñaste cosas bien perras y me abriste los ojos a algo que, hoy, poco a poco, sigo construyendo. ¡Te amo cabrón! Siempre nos decíamos (así), por qué así se dicen los amigos de verdad... ¡cómo chingados no! Vuela alto, compa", finalizó.