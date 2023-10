Bruce Willis, irreconocible

Ciudad de México

"La alegría de vivir que caracteriza tanto a Willis, se ha ido", Glenn Gordon Caron, Productor

En una declaración reciente que hizo el productor Glenn Gordon Caron al periódico New York Post, dijo seguir en contacto con Bruce Willis y profundizar más en que el actor se encuentra bien, pero irreconocible y sin esa alegría que antes tenía.

El director de Luz de Luna dijo haber ido a visitar a Willis antes de que su enfermedad lo incapacitara verbalmente, por lo que pudo informar más de la situación (de la película), así como convivir con su viejo amigo un poco más.

ENFERMEDAD PROGRESIVA

"El proceso para poder transmitir la película Luz de Luna ha tomado bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, por lo que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicativo como lo es ahora, sobre la esperanza de llevar de nuevo el contenido a la gente".

"Sé que está muy contento de que el programa esté disponible para la gente, aunque no puede decírmelo. Cuando pasé tiempo con él, hablamos de ello y sé que está emocionado", dijo.

El actor estadounidense fue diagnosticado en mayo con demencia frontotemporal, el cual es un trastorno mental que afecta de manera negativa y progresivamente las funciones sociales, verbales y emocionales del individuo.

TODO CAMBIA

Caron también mencionó que suele visitar frecuentemente a Willis, pues realmente le tiene mucho aprecio a la estrella de cine debido a las numerosas producciones en las que participaron ambos.

"Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Lo que hace que la situación sea tan alucinante es que, si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, sabrás que no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. "Amaba la vida y... simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo. Así que la idea de que ahora vea la vida a través de la malla mosquitera de la puerta, por así decirlo, no parece estar bien".

El productor estadounidense dice que actualmente Willis no suele reconocerse a sí mismo durante gran parte de sus pláticas, por lo que gran parte del tiempo en el que lo visita, el actor no tiene muy buena capacidad verbal.