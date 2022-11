Arremeten contra Ballarta por chiste ofensivo sobre niños con VIH

El sujeto, suya cuenta lleva por nombre DosvecesLopez, aseguró que tuvo una muy mala experiencia mientras veía el último especial de Ballarta, en Netflix, pues en un momento del show da a entender que las personas que se contagian con este virus estarían condenados a muerte, lo que consideró como estigmatizarte.

"Hola Netflix. Ayer tuve un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarta, donde hace un chiste ofensivo, insensible y estigmatizante que dice más o menos: ‘si te da sida de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente porque no vas a llegar a ser adulto’", escribió.

Pero eso no es todo, el usuario también expresó que ni la plataforma ni el comediante pueden escudarse bajo la libertad de expresión para mandar este tipo de mensajes, sobre todo cuando se trata de la vida de otras personas y en temas tan delicados: "El "chiste" está mal por todas partes y no podemos apelar a la libertad de expresión cuando se hace mofa de la vida de otros, aún si se trata de niños. Me extraña este contenido porque dudo que comulguen con algo así", agregó.

Asimismo, aclaró que la información que dio Ballarta sobre este padecimiento es completamente érronea, pues hoy en día hay muchas personas con VIH que pueden vivir por muchos años; sin embargo, consideró que lo que sí puede ocasionar es bullying y discriminación, algo con lo que se ha tratado de luchar por años; por lo que pidió a la plataforma educar y sensibilizar al comediante:

"Muchos niños con VIH, hoy son adultos, son padres o madres de familia con hijos sin VIH, por lo que el comentario del standupero resulta todavía más grave. Ojalá puedan establecerse canales de comunicación para sensibilizar al standupero y evitar estos comentarios", finalizó.

Como era de esperarse, la publicación de inmediato se viralizó y ya ha generado fuertes comentarios en contra de Carlos, incluso, algunos han pedido s cancelación de la plataforma:

"¿Qué se puede esperar de este tipo"; "Espero Netflix haga algo rápido", "De esta forma, refuerza estigmas y desinforma sobre el VIH a pesar de ser "Humor Negro", "Además de carecer en absoluto de gracia, el chiste no hace más que evidenciar la absoluta ignorancia del "comediante", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Por otro lado, varios fans del comediante han salido en su defensa y aseguran que tan sólo es comedia. Mientras el debate continúa en las redes, ni Carlos ni Netflix se ha pronunciado al respecto.