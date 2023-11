´Soy una mujer vital´: Arielle

Ciudad de México

Cada día que pasa en México, la actriz francesa-estadounidense Arielle Dombasle reafirma su espíritu patrio y el orgullo de sentirse parte del País.

"El mexicano es comparable con el misterio, la verdad y la fuerza. Yo me siento muy mexicana de alma, siempre lo digo en Francia. Gracias a mi nana, que me llevó a procesiones católicas y me hice Guadalupana; es mi vida mexicana. Yo pertenezco a este extraordinario pueblo de mística, de tradición, de amor por la cultura y por la religión y el espíritu", contó Arielle en entrevista.

Conocida en la industria fílmica nacional por el filme de 1993, Miroslava (de Alejandro Pelayo), en el que encarnó a la mítica actriz checoslovaca Miroslava Stern (quien se quitó la vida en 1955 cuando atravesaba por el mejor momento de su carrera), Dombasle, a los 70 años se mantiene en forma única, con gran vitalidad y una energía.

Comparte que vino al País para depositar las cenizas de su hermano mayor, Gilbert Sonnery, en Valle de Bravo.

"Con él se fue una parte de mi corazón, pero así es la vida. Le hice homenajes en vida y lo amaré siempre, y se quedará aquí en México".

Inició como bailarina, luego probó como cantante y, finalmente, Arielle Laure Maxime Sonnery de Fromental despuntó como actriz tanto en Francia como en Latinoamérica.

Fue de las primeras actrices en hacer desnudos frontales en el cine, tal como sucedió en Los Frutos de la Pasión, que hizo junto a Klaus Kinski, en 1981. Lo que ella percibió como un movimiento de transgresión y justicia social en aquel entonces, ahora lo asocia con moda por parte de un gran sector.

"El desnudo sigue siendo un tema de controversia, era parte del movimiento woke (que define a las personas que han despertado (de "wake up", en inglés) a las cuestiones progresistas), pero la ligereza sobre el desnudo ya no existe, la transgresión ya no existe, los 80, los 90 se fueron y todo es una fuerza controlada concebida en una misma visión.

"Yo bailé en el Crazy Horse y lo hacía semidesnuda, pero no era sólo el cuerpo, había que saber bailar y cantar, preparar un show, ser intérprete y tener histrionismo".

Arielle comparte residencia entre París y México, y cuando está aquí convive con amigas y revisa proyectos.

Adelanta que está por grabar un disco, que quiere hacer un filme sobre la Emperatriz Carlota y continúa analizando libretos para series y filmes.

"Soy una mujer vital, la edad no me suma ni me resta energía. Hago tantas cosas, tengo tantos planes, y los hago. Tengo voluntad, fuerza y talento de hacer en mi vida lo que sea que sueñe. Eso es lo que quiero: soñar y hacerlo.

"Acabo de hacer una película, de dirigir una película, de una mujer de 60 años (Los Secretos de la Princesa de Cadignan) y pensé en eso, que dicen que la vida a los 60 ya no funciona, y no creo eso. Estamos en un época en que somos sobrevivientes. Debemos pensar en la revalorización del tiempo", señaló.

Esposa del filósofo francés Bernard-Henri Lévy, Dombasle ha participado en más de 70 filmes y tiene más de 20 discos grabados.

Las Almas Fuertes, de Raúl Ruiz; La Belle Captive, de Alain Robbe-Grillet; y La Buena Onda, de Éric Rohmer, destacan en su filmografía.

Liberta (2000) y Diva Latina (2011) son dos de sus piezas más conocidas en al ámbito musical.

Y nadie puede obviar que Dombasle generó controversia con Miroslava, y desde entonces ha ido y venido tanto como puede y ha echado raíces, profundas y pasionales, asevera.

"Esa película me dio mucho corazón y mucha vida. Lo que fue tan interesante en Miroslava fue que estaba iluminada por el maravilloso (Emmanuel) Lubezki, que luego nos robó Hollywood.

"Y también me recuerda que hice varias películas aquí, que tengo muy lindos recuerdos de aquí, que hay filmes que me dieron mucho. Mi primera película como directora, Las Pirámides Azules, con Omar Sharif. Y también El Baile de San Juan (de Francisco Athié)".

Y si ya grabó álbumes de boleros y calipsos, la actriz, productora, escritora y directora dijo que por estilos para elegir no para ni se limita, por lo que está analizando hacia dónde encaminar su carrera como intérprete.

ASÍ LO DIJO

"La cosa más deliciosa de México es el chile chipotle, y en Francia no hay. Amo las enchiladas y el pozole, les pongo chipotle. Para mí, la cocina mexicana supera a cualquiera del mundo, más que la francesa".

Arielle Dombasle, actriz, cantante y directora.