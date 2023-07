Exhibe en público a Herrera

Ciudad de México



Después de que se anunciara el regreso de la banda RBD a los escenarios de Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, surgió una polémica debido a la ausencia del actor Alfonso Herrera, conocido por su papel de "Miguel" en la serie, pues no era la primera vez que decidía no unirse a un proyecto junto a sus antiguos compañeros, ya que en el año 2020 tampoco participó en un concierto virtual en el que Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez se reunieron.

PEDÍA 10 MILLONES

Fue entonces que una revista de difusión nacional afirmó que la razón por la cual el artista no se unió al "Soy Rebelde Tour" no se debió a falta de interés o compromisos profesionales, sino a una solicitud de 10 millones de dólares por su participación, la cual no fue cumplida. Según la publicación, esta información fue proporcionada por algunos miembros del equipo de producción de la gira, quienes también acusaron a Herrera de falta de gratitud, alegando que habría expresado comentarios despectivos hacia sus seguidores, quienes lo llevaron a la fama internacional.

Sin embargo, una nueva polémica podría avecinarse, ya que "Apio" Quijano, participante de la "Casa de los famosos México", habló respecto al tema.

"Yo escuché que en Rebelde lo invitaron, dijo que no, dijo ´va´, pero pidió tal presupuesto y dijeron ellos (RBD), ´no, pues, es que no, la verdad todavía no (...) Te podemos ofrecer tanto´ y él dijo ´no´", contó el integrante de Kabah durante la transmisión.

Y continuó: "Entonces ellos llegaron y dijeron ´pues, no hay´ y él dijo ´no, bueno, gracias´ y ellos son los que están llevando todo, ya triplicaron lo que originalmente tenían pensado. O sea, ya no le iban a pagar lo que él pedía, sino el triple (...), pero dijeron ´no, pues, si ya vendimos esto sin él´".

Hasta el momento, Herrera no ha negado o confirmado los comentarios del intérprete .