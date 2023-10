Anuncian Rosalía y Björk colaboración benéfica

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos poderosas voces de la música, Rosalía y Björk se unen para una nueva colaboración que tiene como fin luchar contra las granjas de peces en Islandia.

A través de redes sociales, Björk anunció "Right Thing To Do", tema que tendrá como fin luchar contra la piscicultura en el país europeo.

"Ofrezco una canción de Rosalía y mía cantando juntas cuyos beneficios irán en la ayuda por la lucha contra las granjas de peces en Islandia", escribió Björk.

Las ganancias de esta colaboración se destinarán a pagar los honorarios de las personas de Seyðisfjörður que protestan por la nueva piscifactoría en su zona.

"La gente de Seyðisfjörður se ha levantado y protestado en contra de que empezar una granja de peces aquí. Nosotras queremos donar las ventas de la canción y ayudar con las multas. Esperemos que esto pueda ser un ejemplo para otros", agregó Björk.

Islandia, conocido por su impresionante belleza natural y su relación única con los océanos, se ha visto impactado por la proliferación de granjas de peces. Estas granjas, que crían peces en condiciones a menudo cuestionables, plantean amenazas significativas para la biodiversidad.

"Cuando los empresarios islandeses y noruegos comenzaron a comprar piscifactorías en la mayoría de nuestros fiordos, fue un gran shock... Esto ya ha tenido un efecto devastador en la vida silvestre, y los peces de piscifactoría están sufriendo en condiciones de salud horribles", aseveró la cantante islandesa.

"Right Thing To Do" estrenará a finales de este mes.