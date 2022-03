Anuncia su retiro

“Hoy por fin veo la meta”, así fue como Daddy Yankee anunció su retiro de la música a través de un video en Youtube.



Tras 32 años de trayectoria, el reguetonero, considerado como quien llevó el género del reggaetón al rededor del mundo, agradeció a sus fans.

“Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”.

En su mensaje, el cantante puertorriqueño anunció su última gira de conciertos y un álbum nuevo titulado “Legendaddy”, el cual aseguró contendrá todos los estilos que lo han definido.

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”.

La gira llevará el nombre “La última vuelta” y estará en países como Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras y Perú.