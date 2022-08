Al cine con sus hijos

En una nueva entrevista concedida a "People", Angelina Jolie habló acerca de algunos de los pormenores de la nueva cinta que dirigirá, "Without Blood", basada en la novela de Alessandro Baricco, publicada en 2002. Entre los detalles que la actriz compartió a la revista fue que Maddox (21 años) y Pax (18 años) forman parte del equipo de producción de la cinta.

ASISTENTES DE DIRECCIÓN

Los jóvenes -detalló Jolie- se encuentran trabajando como asistentes de dirección junto a su madre, que con este filme vuelve a su papel como directora, luego de su último proyecto "Unreasonable behaviour" (2021).

De acuerdo con la cineasta, trabaja muy bien con sus hijos, con quienes ya había colaborado en proyectos anteriores. Pax se encargó de los fotogramas de "First They Killed My Father" (2017), Madoxx también participó en esa película y en la producción de "By The Sea" (2015).

"Cuando un equipo de filmación está en su mejor momento se siente como una gran familia, por lo que se sintió natural", señaló Angelina

"Cuando un equipo de filmación está en su mejor momento se siente como una gran familia, por lo que se sintió natural", señaló Angelina y destacó, especialmente, el desempeño de Pax, quien ha "trabajado duro" a lo largo de la filmación, por ello se trasladaron de su residencia en Los Ángeles a Italia, pues es en esta región donde se desarrolla la trama.

MEXICANOS EN EL ELENCO

Otros de los involucrados en la historia son Salma Hayek y Demián Bichir, por lo que la actriz mexicana ya se ha pronunciado con respecto al desempeño de Angelina como directora, sugiriendo que es una de las personas más profesionales con las que ha trabajado.

"Ella es probablemente la mejor directora con la que he trabajado, y he trabajado con algunos muy buenos", indicó Hayek, que desde que fue compañera de elenco de Jolie en "Eternals", se han convertido en grandes amigas. "Siempre la he amado como directora –reconoció- pero creo que esta podría ser la mejor o una de las mejores (películas)".

AL EQUIPO DE PRODUCCIÓN

"Without Blood", basada en la novela de Alessandro Baricco, donde Maddox (21 años) y Pax (18 años) forman parte del equipo de producción de la cinta.