Protege Andrea Legarreta su corazón

Monterrey, NL

Andrea Legarreta compartió que ha decidido no dejar entrar a “la basura” a su vida que comparte en redes sociales.

Esto, para aligerar las situaciones incómodas, dolorosas o tristes que pueden llegar con la fama.

“Cerré los comentarios (en redes), porque creo que uno también tiene que decidir qué es lo que quiere recibir de fuera”, expresó la actriz.

“Es como tener tu casa, tu espacio, y de pronto que llegue el señor del camión de la basura y te echa la basura... aunque también pasa el señor de las flores y te llena de flores, eso es lo único triste, que veces hay gente muy linda, porque aparte es la mayoría, que decide entrar y hacerte comentarios bonitos, pero también cuando estás en situaciones vulnerables, dolorosas o tristes, pues prefiero como no abrir esa puerta”.

La conductora de Hoy, que en días pasados se vio envuelta en una polémica que incluso llegó a tocar a su familia, aclaró que en su caso hay tiene cerca a más gente buena que “haters”.

“Al final las redes de cada uno son igual por si quieres compartir algo de trabajo, personal y demás. Yo prefiero quedarme con la idea de que quien tiene buena energía, buena vibra y que piensa cosas lindas, con un ‘like’ te lo hace sentir o encontrándote de pronto en la calle”, afirmó.

Legarreta habló del gozo que siente al tener acercamiento directo con el público.

“Es increíble, me encanta poder tener este acercamiento con el público porque más allá de lo que sucede a veces con las redes, que a veces se ponen muy fuertes, a veces te das cuenta de que la gente que comenta en las redes muchas veces no es el público que está ahí (en el teatro), y ese es el público que a mí de verdad me importa porque ahí es cuando sientes un cariño, el apoyo y que pase lo que pase, están”, agregó.

“Sientes empatía, sientes que eres parte de su familia porque ellos te dicen: ‘Es que eres como mi amiga o mi familia’. Eso es lo que a mí me hace sentir que vale la pena trabajar en esto, de seguir, de echarle ganas, de salir adelante por ellos también, yo valoro mucho eso, no tiene precio”.

Señaló que ha sido un tanto complicado compaginar la obra, el programa y sus actividades en casa.

“Han pasado muchas cosas a lo largo del estreno del montaje a la fecha, sin embargo, cuando uno tiene ganas se adapta y se acomoda a los tiempos”, aseguró.