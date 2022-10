Anda en modo trans y drags

Entre trans, drags y "El Señor Telenovela", Iker Madrid anda desatado.

El actor tuvo la oportunidad de experimentar en los últimos meses con una variedad de personajes y personalidades que lo han retado personal y profesionalmente.

Fue "La Condesa", una mujer trans en la telenovela La Madrastra; se puso en los zapatos de Ernesto Alonso en la serie de María Félix, que se ve por VIX+, y en teatro se viste de Dulce en Mentidrags, espectáculo que estará en la Ciudad el 11 de febrero en el Auditorio Pabellón M.

"Fue un privilegio y un honor interpretar a La Condesa, una mujer trans que salió de su lugar natal con el miedo a ser rechazada, pero encontró en México una comunidad donde sí puede abrirse y en donde poco a poco empezó a soltar las barreras que ella se puso", contó Iker.

UN HONOR

Para Iker hacer a "La Condesa" fue honrar el camino que han recorrido las personas transexuales.

"Fui creando el personaje basándome en mujeres reales. Para mí el tema no era ajeno, ya que he estado muy en contacto con la comunidad LGBT, yo siendo parte de, porque yo soy un hombre abiertamente homosexual y siempre he estado en el teatro, por lo menos muy interesado en contar historias de inclusión", explicó.

Además de apoyarse en documentales, el actor también se inspiró en familiares directos que son trans y pudo entender el personaje de cerca.

"No tuve que salir a buscar, la información ya la tenía. Recordé a una tía que era muy ´cuqui´ para vestirse, de esas señoras que no salen si no tienen la pestaña bien puesta aunque vayan al súper", dijo.

Para ser "El Señor Telenovela" se empapó de información que está en redes, pero también tuvo una rica charla con Angélica María, quien le confió secretos muy íntimos del actor.