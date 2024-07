Aclara rumores sobre tema

Ana Gabriel expresó sentirse agotada por el rumor que la ha perseguido durante años, según el cual su exitoso tema "Simplemente amigos" fue dedicado y compuesto para la actriz y cantante, Verónica Castro.

La intérprete, de 68 años, rompió el silencio al respecto durante uno de sus recientes conciertos, donde desmintió tales especulaciones y detalló para quién realmente hizo la canción.

En un video que circula en TikTok, la voz detrás de "No te hago falta" dijo antes de cantar: "No voy a aclarar mucho más que de esta canción, precisamente si sacan la cuenta, esos que hablan deberían darse cuenta que realmente no está compuesta para la persona que dicen que la compuse". Ana Gabriel explicó que el tema lo escribió para todo su público.